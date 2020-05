NBA／最後一舞喬丹紅眼訪談 網友又製成梗圖流傳

若談到跟「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)有關的迷因,勢必會聯想到2009年入選名人堂的那張哭臉。經過多年,網友又找到機會創造喬丹迷因。在近期播映的《最後一舞》中,不少喬丹瞪大眼睛的鏡頭就被製作成梗圖。

在紀錄片中,喬丹數度做出誇張表情。其中一次是喬丹得知「手套」裴頓(Gary Payton)覺得在1996年總冠軍賽守住自己,覺得想法太過有趣而誇張大笑。另一次則是不買賬退役球星湯瑪斯(Isiah Thomas),力挺前東家活塞的言詞,而露出不以為意的表情。

做這些動作的當下,喬丹大概也沒想到會產生這麼廣大的迴響,在短短的時間內便被網友截圖做成迷因。當初在湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)追悼會上,還開玩笑自己痛哭的表情會在成為梗圖素材,結果這次《最後一舞》提供了意料之外的笑料題材。

