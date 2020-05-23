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NBA／最後一舞喬丹紅眼訪談 網友又製成梗圖流傳
若談到跟「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）有關的迷因，勢必會聯想到2009年入選名人堂的那張哭臉。經過多年，網友又找到機會創造喬丹迷因。在近期播映的《最後一舞》中，不少喬丹瞪大眼睛的鏡頭就被製作成梗圖。
在紀錄片中，喬丹數度做出誇張表情。其中一次是喬丹得知「手套」裴頓（Gary Payton）覺得在1996年總冠軍賽守住自己，覺得想法太過有趣而誇張大笑。另一次則是不買賬退役球星湯瑪斯（Isiah Thomas），力挺前東家活塞的言詞，而露出不以為意的表情。
做這些動作的當下，喬丹大概也沒想到會產生這麼廣大的迴響，在短短的時間內便被網友截圖做成迷因。當初在湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）追悼會上，還開玩笑自己痛哭的表情會在成為梗圖素材，結果這次《最後一舞》提供了意料之外的笑料題材。
Mike has successfully become another MeMe https://t.co/ihrBBKpP1L— DWade (@DwyaneWade) April 27, 2020
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