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NBA／華盛頓是我第2個家 沃爾募資906萬台幣救災
巫師隊當家球星沃爾（John Wall）復健期間愛心不缺席，近日他的沃爾家族基金會（JWFF）發起「202助攻」救助計畫，目標募款30萬美元（約台幣906.7萬元），幫助遭受疫情衝擊最嚴重的華盛頓第8區居民。
由於新冠肺炎疫情，美國失業率增加，不少民眾更因此面臨收入減少、付不起租金。沃爾表示，這10年來華盛頓猶如他第二個家，對於這個社區總是有著強烈的連結，
在得知新冠肺炎疫情如何重創華盛頓第8區的居民後，沃爾感到自己必須起而行，與這座城市一起合作，「希望大家也能加入我的行列，幫助需要的人度過這段不確定期。」
募款自5月22日起為期兩周，沃爾家族基金會（JWFF）將與華盛頓當地兩個租屋諮詢公司HCS、Lydia's House合作，幫助居民在疫情之際，度過無家可歸的危機。
沃爾日前就曾捐出2300個N95口罩，以及600份餐點給兩所醫院的醫生與護士使用，他目前已經為回歸賽場著手訓練，預計新球季才會復出。
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