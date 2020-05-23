NBA／哈沃德蛻變 湖人老闆揭密：重簽時布萊恩也同意

已故球星布萊恩（Kobe Bryant）曾諷刺哈沃德（Dwight Howard）軟弱，但後者勵志改變，一系列的變化不僅讓他在湖人打出回春表現，湖人老闆更透露本季前球隊要再重新簽下哈沃德時，難得獲得布萊恩同意。

哈沃德曾在2012-13賽季落腳湖人，與布萊恩、奈許（Steve Nash）等人組成新F4，但雷聲大雨點小，該年季後賽首輪就被淘汰出局，隔年哈沃德並未留下，而是選擇轉戰休士頓待了3年，之後又輾轉待過老鷹、黃蜂、巫師，經過3年的浪人生涯，哈沃德放下了自己的堅持，漸漸接受角色球員定位，成功在湖人繳出令人耳目一新的成績單。

身體力行的蛻變，讓曾經跟自己有過不快的布萊恩改觀。經湖人老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）之口，布萊恩甚至承認了哈沃德加盟。

巴斯在廣播節目Daddy Issues表示：「他確實認同了這個操作，布萊恩想要我們贏。他來看過幾場比賽，也很高興能見到哈沃德，還跟他打了招呼。」