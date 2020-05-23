NBA／避免二度隔離 球團盼直接前往比賽地點

基於不少球隊所屬城市仍採取嚴格防疫措施，最長要求14天隔離，就有球團向聯盟提出申請，希望能讓球員跳過回到母隊城市訓練，直接前往訓練營或比賽地點，避免球員因經歷二度隔離，影響訓練時間。

由於各州採取不同程度防疫措施，目前大多數球團所屬城市仍採取居家隔離政策，特別是相對嚴峻的地區如紐約、波士頓、多倫多等地，球員欲前往母隊城市，至多得先接受14天隔離，才能參與球團集訓。

多支球團希望，聯盟直接讓球員到訓練營地點或復賽城市，聯盟方面也表示將會和球團配合並考慮此方案。

譬如暴龍隊主控羅瑞過去這段期間都在費城自主訓練，若要回到多倫多就必須接受兩周隔離，且還不能夠保證加拿大政府能允許他進入球隊訓練設施。

日前傳出聯盟規劃6月中舉辦訓練營，7月初球隊集結到單一的復賽地點，7月中賽事重啟，但至今未正式宣布。

美國時間周四籃網隊、塞爾蒂克、尼克隊、暴龍隊總管與聯盟高層視訊會議，反應聯盟若遲遲不宣布復賽時程表，將連帶影響球團動作時間。

不具名的總管就反映，「回到訓練場館的限制，不斷磨損著球員。我們的球員就告訴其他人，持續待在你所處的高中體育館訓練就好。」

目前包括尼克隊和籃網隊的球員都尚未回到疫情重災區，尼克隊的高層也表示，在聯盟尚未宣布確定賽季重啟前，不會展開前置作業，特別是尼克隊無緣季後賽，也要等到聯盟宣布賽制是從例行賽或季後賽打起，才能有做動作。