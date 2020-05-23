NBA／最後一舞內容不實？美記者：喬丹說了不少謊

喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》紀錄片好評如潮，批評也不少。繼前隊友表達不滿，今又有記者指控影片內容不實。

《喬丹法則（The Jordan Rules）》作者兼公牛記者史密斯（Sam Smith）昨日於電台廣播節目中爆料，喬丹在自己的紀錄片中捏造部分內容。史密斯不僅指出喬丹總冠軍戰抱病上場，根本不是食物中毒，還有根本沒有想要再回公牛力拼第7冠這回事。

史密斯表示：「在紀錄片當中，就我所知，他編了一些不實的事情。其實也沒什麼大不了的啦！就好像說有時候電影會告訴你『改編自真實故事』之類的。故事的大方向是真的有發生，但細節齁...。像吃披薩中毒啊，根本胡扯。還有其他事，我也懶得講了。」

“There were several things in the documentary that he (MJ) made up or he lied about...”



Sam Smith saw some flaws in #TheLastDance 👀 (via @BontaSteinyGuru) pic.twitter.com/aK4wyaZJi5 — 95.7 The Game (@957thegame) May 22, 2020

史密斯今日在上The Dan Patrick Show時，則是再將喬丹總冠軍戰抱病上場的細節解釋更清楚。1998年冠軍戰對上爵士，公牛必須反覆往返芝加哥和猶他，所以他指出喬丹很有可能是得了高山症，而不是什麼食物中毒。