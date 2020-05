NBA／最後一舞內容不實？美記者：喬丹說了不少謊

喬丹(Michael Jordan)《最後一舞》紀錄片好評如潮,批評也不少。繼前隊友表達不滿,今又有記者指控影片內容不實。

《喬丹法則(The Jordan Rules)》作者兼公牛記者史密斯(Sam Smith)昨日於電台廣播節目中爆料,喬丹在自己的紀錄片中捏造部分內容。史密斯不僅指出喬丹總冠軍戰抱病上場,根本不是食物中毒,還有根本沒有想要再回公牛力拼第7冠這回事。

史密斯表示:「在紀錄片當中,就我所知,他編了一些不實的事情。其實也沒什麼大不了的啦!就好像說有時候電影會告訴你『改編自真實故事』之類的。故事的大方向是真的有發生,但細節齁...。像吃披薩中毒啊,根本胡扯。還有其他事,我也懶得講了。」

“There were several things in the documentary that he (MJ) made up or he lied about...”



