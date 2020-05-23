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NBA／全球籠罩在疫情下 勒夫再呼籲重視心理健康

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
騎士隊勒夫。 美聯社
騎士隊勒夫。 美聯社

騎士隊「愛神勒夫（Kevin Love）過去曾大方承認自己在比賽中恐慌症發作，呼籲外界應該正視心理層面，而現今全球都籠罩在新冠肺炎疫情陰霾下，他認為自己必須要再度跳出，提醒人們心理健康的重要性。

勒夫在2018年時坦承自己有恐慌症，他透露，在2017年11月5日對戰老鷹隊的比賽中，在中場休息過後恐慌症突然發作，當下他的心臟快速跳動，就像是心臟病發一樣，他想要呼吸新鮮空氣，用手去摳喉嚨想挖出些東西，但喉嚨裡什麼也沒有，當下他以為自己快要死掉了。

在那之後勒夫的生活有了極大變化，為了幫助同樣有心理疾病的人們他成立了基金會，希望能夠消除外界對心理健康出問題的人的污名，用自身經驗去向外界解釋，呼籲外界應公平的對待心理疾病，「心臟病你會去看醫生，並採取必要措施來解決問題，那為何精神健康會有所不同？

看到全球幾乎都籠罩在新冠肺炎疫情陰霾中，不少人因此失去摯親，儘管勒夫並沒有像其他許多美國人一樣因疫情失去工作或家庭成員，但他知道病毒可能對心理健康產生的影響。

「聽著，我沒有答案，而且可能永遠也不會，但是從經驗上來講，我可以告訴你哪裡有可以幫助你的資源。」勒夫說，「現在世界上正在發生的事情令人恐懼，但是你不必獨自忍受它。」

勒夫 愛神 老鷹

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