NBA／打造無敵擋拆 傳奇教頭史隆賦予爵士靈魂

儘管沒有拿過NBA總冠軍，猶他爵士隊傳奇教頭史隆被譽為史上最偉大教練之一。他為爵士隊打造務實球風、催生無敵的擋拆組合，晚年堅毅對抗病魔，對籃球界影響深遠。

疫情期間，美國職籃NBA賽事喊卡，一群90年代明星球員透過視訊大團圓，施展嘴上功夫回顧當年趣事。4天前傳奇球星卡爾馬龍（Karl Malone）一句話讓氣氛凝重起來，他宣布「史隆教練的狀況不好」。

吵鬧的鬥嘴一時之間化為沉重的安靜。這群昔日球星裡，只有馬龍與史塔克頓（John Stockton）曾效力史隆（Jerry Sloan）麾下，但每個人似乎感同身受，好像史隆是他們的教練一樣。

幾天之後，猶他爵士隊今天宣布「永遠是爵士隊代名詞的史隆」因帕金森氏症與路易氏體失智症的併發症去世，享壽78歲。

史隆務實的執教風格，與名人堂搭檔馬龍和史塔克頓，形成完美組合，連續15個球季打進季後賽。靠著無人能破的「擋拆戰術」（pick and roll），爵士拿下1997年、1998年西區冠軍，但在總冠軍賽輸給喬丹領軍的芝加哥公牛。

有如命運的巧合，阻擋史隆拿下總冠軍的公牛隊，正是他球員時代打出名號、曾經執教3年的前東家。

身為第一代公牛隊的代表人物之一，史隆球員生涯11年2度入選明星賽，4度入選聯盟最佳防守陣容。因傷退役後，擔任公牛隊總教練3年，因戰績不佳遭開除。

爵士隊回顧史隆生平的短片下了一個註腳：「公牛隊的損失造就了爵士隊的傳奇。」史隆在爵士隊23年的執教生涯，以務實、真誠的態度，打造了爵士隊的團隊優先、高度紀律的球風。

爵士現任總教練史奈德（Quin Snyder）說：「他為爵士所建立的無私、強悍、團隊至上的精神，將永遠傳承下去。」

史隆出身南伊利諾州的農場，在10個小孩中排行老么，父親在他4歲的時候就過世。他在布滿塵土的戶外籃球場，找到他投入一生心力的熱情所在。

2014年猶他爵士隊主場升起史隆1223勝的旗幟，代表史隆從1988年到2011年執教爵士，例行賽1127勝加季後賽96勝。史隆2009年進入籃球名人堂，生涯季賽1221勝是NBA史上第4多的總教練。

史隆在籃球場上留下輝煌紀錄，晚年遭遇病魔挑戰，他在接受電視台訪問的時候說：「我不害怕。」堅毅風格一如他在球場邊，總是勇於向裁判表達意見，願意站出來為自己的球員發聲。

史隆2016年現身鏡頭前，「帕金森氏症」使他的身體僵硬、顫抖，「路易氏體失智症」一天天偷走他的記憶。但他對著鏡頭說：「我們向來被教導，靠自己雙手打開一片天，一路走來我是如此幸運…我不害怕，我會善用活著的每一天。」