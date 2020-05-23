NBA／傳籃網網羅比爾組三巨頭 經紀人：無離隊流言
針對籃網隊有意組成「三巨頭」，且傳出目標人選就是巫師隊後衛比爾（Bradley Beal），對此他的經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）接受電話訪問時澄清此事，「沒有關於比爾會離隊的流言。」
過去不少媒體專家都指出籃網有意籌組「三巨頭」陣容，去年夏天他們迎來杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving），針對第三個人選，昨天紐約每日新聞記者邦迪（Stefan Bondy）就透露，籃網將目標鎖定比爾。
對此比爾的經紀人巴特爾史坦受訪時澄清此事，「沒有關於比爾會離隊的流言。這也是比爾與巫師續約的原因，他會和巫師續約是因為他想留在華盛頓，且巫師也想留下比爾。」
2016年夏天，比爾才與巫師簽下一紙五年1.27億美元的合約，去年又與巫師達成兩年7200萬美元的延長合約，其中包括2022-23年球季的球員選擇權，合約將於下季生效，2023年夏天到期。
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