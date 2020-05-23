NBA／公鹿老闆盼6至8周內復賽 將建議聯盟兩地開打

隨著各隊陸續解除訓練場館開放禁令及相關復賽消息傳出，NBA賽季重啟似乎有極大希望，公鹿隊老闆賴斯瑞（Marc Lasry）日前接受CNBC訪問時再度談到對復賽的看法，他希望NBA有機會在六至八周內回歸。

「我認為我們會有所收穫，希望能在未來的六到八周內，我們就可以恢復比賽了。」賴斯瑞也提到之前傳出兩個復賽地點拉斯維加斯和奧蘭多，他會建議聯盟復賽必須有兩個場地，西區球隊在拉斯維加斯比賽，東區球隊則在奧蘭多。

賴斯瑞透露，下周五NBA董事會將再次召開電話會議，「我相信我們會就此事進行討論。」他表示，若NBA順利復賽，他預測公鹿將會得到總冠軍，同時他也承認，由於賽季暫停或可能縮短的原因，這季奪冠的球隊可能會受到批評。

「每個人都在討論這個，『是的，這很困難。』現在情況有所不同，在沒有球迷的情況下進行比賽，但這依然是NBA冠軍啊！」賴斯瑞認為，若屆時不開放球迷進場，轉播收視率將達到巔峰，因此他認為，就算是球迷透過轉播觀賽，奪冠仍會有非常棒的感覺。