NBA／尼克名人堂中鋒尤英染疫 呼籲外界正視疫情

喬治城大學今天發表聲明，57歲的主帥、名人堂中鋒尤英（Patrick Ewing）確診感染新冠肺炎，他也在聲明中呼籲外界必須正視此次疫情，不可輕忽新冠病毒。

頂著選秀狀元身分加入NBA，尤英在長達17年的職業生涯中共11度入選明星賽，除了摘下一生只有一次機會的新人王獎項外，1997年獲得50大球星殊榮，2008年正式入選名人堂，在NBA擔任了15年助理教練後在2017年回到母校執教。

不過今天喬治城大學發表聲明，尤英在新冠肺炎檢測結果為陽性，尤英在聲明中也說道：「我想告訴大家我的檢測結果為陽性，這個病毒非常嚴重，不該被輕忽，我想鼓勵所有人保持健康，照顧好自己和你愛的人。」

目前尤英在醫院接受隔離治療，他也是喬治城大學男籃隊中唯一染疫的人，「我現在特別想感謝前線的醫護人員，我會沒事的，我們會戰勝這一切。」