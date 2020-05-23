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NBA／爵士傳奇教頭史隆過世 各界發聲明哀悼

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
史隆教頭(右)。 路透
史隆教頭(右)。 路透

爵士隊名人堂教練史隆（Jerry Sloan）昨晚因帕金森氏症和路易氏體失智症所引發的併發症不幸過世，享壽78歲，而在他過世的消息傳出後，各界紛紛表示哀悼，NBA主席席佛（Adam Silver）也在聲明中表示，史隆是NBA中最可敬又可佩服的傳奇之一。

史隆球員時期曾效力過巴爾的摩子彈和芝加哥公牛隊，轉任教練後曾執教過公牛和爵士，其中他在爵士擔任主帥長達23年，期間率隊取得1127場例行賽勝利，與馬刺隊主帥波波維奇（Gregg Popovich）是聯盟唯二在單一球隊執教勝場超過千勝的教頭。

但在2016年史隆就宣布自己患有帕金森氏症和路易氏體失智症，最終仍不敵病魔辭世；爵士球團在聲明中表示，「史隆會是爵士的代名詞，也會是這個團隊的一份子。我們會和他的家人同在，希望大家一起為他送上祝福。」

在史隆過世的消息傳出後，各界紛紛表示哀悼，席佛透過聲明說：「史隆是NBA最可敬又可佩的傳奇之一，他的鐵血風格塑造了早期的公牛，在打出全明星表現的職業生涯後，他成為史上最好的總教練之一。」

席佛細數了史隆的執教生涯豐功偉績，包含執教爵士23年是聯盟史上第二長的任期，也是聯盟首位率領單一球隊拿到千勝的教練，「這一切都印證了他作為名人堂一員的素質：堅韌不拔、有規有矩、永不停歇、無私奉獻，他在NBA四十多年的經歷也見證了聯盟巨大的成長。」

名人堂成員皮朋（Scottie Pippen）也發文緬懷史隆，「史隆擁有像釘子般堅韌的人格特質，他所執教的球員無一例外都反映出他堅韌的個性。在1997和98年的總冠軍賽中，他所率領的爵士用盡全力給我們造成很大的麻煩，能認識他、和他對抗是我的榮幸，安息吧，教練。」

爵士 NBA 公牛

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