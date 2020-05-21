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NBA／還不返回鹽湖城 柯利等更多消息

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
到底要不要先回球隊訓練，爵士後衛柯利說：「先不要。」 美聯社
到底要不要先回球隊訓練，爵士後衛柯利說：「先不要。」 美聯社

NBA雖傳出許多新消息，包括鎖定奧蘭多迪士尼作為復賽場地，但何時重啟賽程仍是未知數，爵士隊後衛柯利（Mike Conley） 選擇繼續待在俄亥俄的家中，等待進一步指示。

超過一半的NBA隊伍已經開放訓練場，讓球員可以回歸訓練，灰狼隊預計成為下一支重啟訓練場的球隊，爵士則是已經開放，不過柯利目前仍未重返鹽湖城。

「我一直為回歸努力，如果有任何事情，我想知道方向，想知道是否要持續運作，或是，你知道的，如果今年和這季不打了，可以稍微休息一下。」柯利說，現在他就是在等待，不管是復賽或取消賽季，他都準備好了。

最新說法是6月球隊能召回球員並進行訓練，7月就能重啟賽程，柯利也說接收到的訊息是新冠肺炎疫情有趨緩，「當聯盟提供更多振奮人心的好消息，我們就會盡快回歸。」

從3月12日爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠肺炎後，聯盟賽事就全面暫停，本周已進入停賽第10周，還有259場例行賽沒舉行，聯盟也還沒正式取消比賽。

湖人隊老將達德利（Jared Dudley）則有「9成信心」，相信聯盟會復賽，但他認為聯盟就算採取泡泡式的隔離計畫，球員只要移動就增添染疫風險；不過沒有比賽會影響球員薪水，從5月15日起球員已經減薪百分之25，若例行賽全取消，球員總薪資可能損失約8億5千萬美元。

爵士 NBA 灰狼

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