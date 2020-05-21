NBA／復賽倒數？ 球團盼兩周內召回球員

NBA復賽露出曙光？今天傳出NBA球隊預期聯盟會在6月1日發布指導準則，讓球團召回球員，成為復賽重要一步。

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和洛威（Zach Lowe）報導，接獲消息來源資訊，球團期待聯盟在兩周內有明確作為，除讓球隊能召回所有球員，還能獲得何時擴大球隊訓練的明確時間點。

受新冠肺炎影響，NBA賽事從3月12日全面暫停，聯盟持續討論復賽的逐步計畫，目前已准許球員重啟訓練，不過規定仍多，包括訓練館同時只能有4名球員、總教練不能參加等；消息來源則透露，聯盟設定的計劃還包括最初兩周先召回球員，進行隔離後先進行兩到三周的個人訓練，之後進行兩至三周的訓練營。

包括獨行俠隊當紅炸子雞唐西奇（Luka Doncic）、活塞隊菜鳥唐布亞（Sekou Doumbouya）在停賽期間已返回歐洲故鄉，召回球員被視為重啟賽程的重要準備；消息來源也提到，NBA主席席佛（Adam Silver）有說，北美體育專員已向總統川普（Donald Trump）政府提出，希望提供協助幫助外籍球員返回美國。

許多球團老闆和球員工會（National Basketball Players Association）也相信，席佛對重啟賽程開「綠燈」，6月球員有望回歸，7月底前是可能的復賽時間點。

NBA和球員工會已進行會議討論復賽的相關配套，包括進行季後賽方式、是否把30支隊伍都召回參賽等細節。