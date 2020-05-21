NBA／復賽考慮地點 奧蘭多迪士尼領先

NBA是否復賽還沒確定答案，不過傳出聯盟已鎖定奧蘭多迪士尼，若是今年重啟賽季，迪士尼就將化身籃球戰場。

美國媒體《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）和阿米克（Sam Amick）報導，NBA將迪士尼作為復賽的主要地點，消息來源還透露，拉斯維加斯也是受到重視的可能復賽地點。

美國是新冠肺炎重災區，NBA拚重啟賽程，聯盟考慮實行隔離計畫，將球員集中在一地比賽，先前NBA主席席佛（Adam Silver）還形容這項點子是打造像「校園環境」的狀態。

聯盟考慮的仿造校園地點包括拉斯維加斯，先前奧蘭多迪士尼也被提及，以目前的走向來看，迪士尼出線機會更高。

NBA在3月12日全面停賽前，所有隊伍已進行超過60場比賽，若是完成82場例行賽只需再幾周時間；取消例行賽、直接進入季後賽也是可能實行的方案，如此一來需要聚集的隊伍數就幾乎減半。

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和保羅（Chris Paul）都表達想持續賽季的想法，但重啟賽程有何配套，聯盟和球團仍需討論出合適方案。