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NBA／聯手餐廳 拉文捐餐點給前線醫療人員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

NBA球員在停賽期間持續送暖，公牛隊球星拉文（Zach LaVine）和南非知名的連鎖烤雞餐廳「Nandos PERi-PERi」 聯手，捐贈餐點給芝加哥對抗新冠肺炎的前線醫護人員。

「Nandos PERi-PERi」今天透過推特宣布這項善行，拉文的捐助的餐點將直接送往芝加哥的聖伯納德醫院和梅西醫院；這間以淚溝雞作為標誌的餐廳也表示，很榮幸能和拉文一起做善事。

拉文的公牛隊友瓦倫丁（Denzel Valentine）上周也曾和Nandos合作，捐贈餐點給芝加哥慈善組織麥當勞叔叔之家，地點離盧里兒童醫院不遠。

除捐出2000分餐點給芝加哥醫護人員，拉文先前曾提供12500份餐點給西雅圖受新冠肺炎影響的居民；他還捐贈過耳機給學校，幫助學童進行線上課程。

公牛球團和其他球員疫情期間送暖舉動不少，公牛主場聯合中心變身芝加哥的食品存放地，之後將化身新冠肺炎物資的物流中心，球團和MLB白襪隊也聯手捐出20萬美金作為新冠肺炎急難基金，另計畫幫助停賽期間「失業」的相關工作人員。

包括亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）、瓦倫丁和楊恩（Thad Young）等球員，也透握捐贈餐點、金錢和禮物等方式回饋社區。

公牛 梅西

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