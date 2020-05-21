被公牛詛咒卡住成長曲線？ 馬卡南得破繭而出

當眾人還在談論著公牛王朝的過去，是時候看看現在和未來了。98年奪冠的高潮之後，公牛陸續選進了幾名後來非常有名的明星球員，然而在芝加哥都沒有待到他們展現出應有的實力就被交易出去。做為這三年來公牛最受期待的新人，歐系長人馬卡南（Lauri Markkanen）能不能逃得過這樣的命運?

時間先拉回到1998年6月奪冠之後，頂著二度三連霸的榮光，當年這支冠軍公牛的戰力主體卻在不到兩年的時間內分崩離析：從總教練傑克森開了第一槍辭職開始，喬丹退休、羅德曼被開除、柯爾被交易，再來是早就想走的皮朋，然後連主力角色球員的龍利、哈潑也沒倖免，最後則是被視為總經理克勞斯的愛將庫柯奇，到了2000年2月他被交易到七六人之後，所謂的公牛王朝至此已是人走茶涼。

知名運動部落格網站SB Nation有個故事主題叫做《崩解》（Collapse），看過他們在2019年所做的報導影片，隱約可以看出公牛在跳完了《最後一舞》之後，就陷入了冠軍的詛咒。後喬丹時期的公牛，頂尖新人進入芝加哥似乎只有兩個命運，一是不幸早早受傷，原本預期的潛力無法開花結果；二是等不到出頭就被送走，卻在別隊大放異彩。

第一種球員，無論受傷是因為車禍還是打球，因為後來沒闖出名號，所以難以評斷有多麼可惜。但第二種球員就很令公牛球迷扼腕，明明靠著管理團隊的精準眼光選了進來，但在芝加哥就是扶不起來。這些鼎鼎大名的球員包括了布蘭德（Elton Brand, 1999），阿泰斯特（Ron Artest, 1999），克勞佛（Jamal Crawford, 2000）和錢德勒（Tyson Chandler, 2001），他們共同的特色，就是在選秀會上被公牛選進或是選後立刻被交易，生涯雖然從芝加哥起步，但一直在轉隊之後才大放異彩，成為明星球員。

如果把光譜再放大，2006年公牛以榜眼籤選中，但立刻換去拓荒者的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）更是一球都沒打就錯過了，這些原本該為公牛效力的明星球員全被交易出去，而換回來的全是後來名不見經傳的小咖球員。在這段悲慘的選秀及新秀交易史中，說得上是例外的只有羅斯（Derrick Rose, 2008）和巴特勒（Jimmy Butler, 2011）兩人。但羅斯在芝加哥拿下MVP之後就受傷不起，而巴特勒在公牛兩度入選明星賽也被交易出去，公牛短暫的曙光也就此熄滅。

2014-15球季公牛打出不錯的50勝32敗戰績，在季後賽第二輪敗給騎士，當時羅斯(右二)、巴特勒(左二)還在陣中。但接下來公牛急速下滑，幾乎是一年不如一年。 歐新社資料照片

而在這一長串的名單之末，公牛迎來了馬卡南。他是在2017年第一輪第七順位被灰狼選中之後，就被打包進巴特勒的交易案裡被送到公牛。從傳承的角度來說，馬卡南是巴特勒之後，第一個有潛力在芝加哥成長為球星的接班人選。

一開始，馬卡南在公牛的表現也讓人有這樣的期待。新人球季的前三場比賽就投進破聯盟紀錄的10記三分球，到了12月就以單場32分創下當時個人生涯的最高紀錄。不到一個月他就再往上推進到33分，同時投進個人單場最高的8記三分球，這也是聯盟史上第二個七呎長人單場投進8記三分球，上一個人是獨行俠的諾維茨基（Dirk Nowitzki）。而第一年沒打完，他的生涯得分就已經超越所有芬蘭的前輩球員，後來在新人王的票選上也獲得第三名（那年的新人王是七六人的西蒙斯）。

看似風光的第一年，馬卡南卻因傷錯過了第二季的前23場比賽，雖然他復出之後拿下個人新高的單場35分，但再度因傷錯過球季最後7場比賽。在這樣的情況之下，第二年馬卡南只打了52場比賽，基本數據像是場均18.7分和9籃板的成績依舊算是水準之上的成長，而三分球出手及得分效率也仍在上揚。這也讓球評認為馬卡南在第三年若能健康回歸，他的發展將能夠繼續往上走。

可惜的是，第三年的發展並非如此。從馬卡南的成長曲線來看，他在這第三年確實是卡住了。即使球季因為新冠疫情還沒打完，但他原本驚人的三分球數據下滑了。原本從第一年單場5.9次出手成長到6.3次，但命中率卻從3成62掉到3成44。而該繼續進步的個人單季得分也出現下滑。從第一年的15.2分，第二年的18.7分，回縮到停賽前的14.7分。

馬卡南(左)跟拉文(右)合作了3個球季，拉文在得分方面突飛猛進，要是馬卡南也能快速成長，公牛或許能再次振作起來。 X歐新社資料照片

檢閱馬卡南的問題可以發現，傷病是阻礙他成長的第一因素。第一年缺賽14場，第二年成長為30場，第三年才打65場比賽就缺陣15場，接連的腳踝及骨盆傷勢困擾著這位今年才22歲的年輕長人，也影響了他的投射效率。另外，公牛的教練團及戰術體系也讓這位攻守全能的新秀出現撞牆期的不適應症狀。公牛本季新導入的攻擊體系效果極差，進攻效率在全聯盟排名倒數第二，逼得馬卡南去打機遇戰及英雄球，透過傳導配合及高吊取分的比例少了，在三分拚手風的機率變高了。

根據先前運動學者曼南（Mika Manninen）的訪談，馬卡南從小就展現出極高的外線天份，而他在芬蘭接受的完整籃球養成教育及歷練，讓他來到美國大學體系之後，在一年之內迅速成為NBA球探鎖定的目標。不過，他進入公牛之前，就已經在芬蘭二級聯盟打了兩年，加上亞歷桑那大學一年，提前耗用及213公分帶來的身體負擔，恐怕埋下了不安定的因子。

馬卡南有極佳的天賦，但會不會長期負荷過重，太早將成長能量消耗待盡了呢？ 2018-19 Panini球員卡

而公牛在停賽期間，管理階層再度做出調整，過去十年的派克森體系正式宣告結束，這一點是否會影響馬卡南在公牛的未來，也還在未定之天。做為前朝重點培養球星，馬卡南的地位及發展藍圖可能會在高層去職之後出現變化。即使留隊，公牛教練團或許還會有新的異動。未來教練團及球隊攻守體系是否適合這位芬蘭長人，也同樣不可預期。

在公牛經歷過這麼多新秀無法在地成長的教訓之後，馬卡南能不能夠留隊，留隊之後能不能再把個人發展往上提升，打破這無形的冠軍詛咒，未來將是芝加哥球迷密切關注的問題。