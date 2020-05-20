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NBA／魔術強森點名現役5人 喬丹年代也會是球星

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
名人堂球星魔術強森認為詹姆斯、AD、柯瑞、KD與字母哥即使是在喬丹時代，仍能佔有一席之地。 歐新社、美聯社、法新社
名人堂球星魔術強森認為詹姆斯、AD、柯瑞、KD與字母哥即使是在喬丹時代，仍能佔有一席之地。 歐新社、美聯社、法新社

名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）近日接受訪問表示，即便在喬丹（Michael Jordan）主宰籃壇的90年代，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、戴維斯（Anthony Davis）以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍能佔有一席之地。

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》在體壇掀起熱議，ESPN主持人史密斯（Stephen A. Smith）提出質疑，認為當今少有球員能在當年肢體碰撞度大的環境下，打出亮眼表現。

魔術強森則表示不盡然，點名詹姆斯、KD、柯瑞、戴維斯和希臘怪物的天賦難以遮掩，「KD是毫無疑問的，這傢伙在每個年代都能得分。」

有別於歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為勇士隊在他的年代打不出成績，魔術強森則相信，柯瑞若在當時同樣藉著優異的投射打出一片天，另外戴維斯和「字母哥」也深受他的喜愛，相信這5名好手即便在90年代，也能別有一番成就。

柯瑞 戴維斯 魔術

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