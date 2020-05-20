NBA／為復賽做準備 調查聯盟30隊有無抗體

為了讓NBA復賽，聯盟與梅奧醫院（Mayo Clinic）以及灰狼隊醫生席卡（Robby Sikka）合作，調查全聯盟30隊包括球員、教練、高層以及球團人員有多少人已經有新冠肺炎抗體，藉此了解多少人是新冠肺炎的低感染群，研究預計在6月完成。

灰狼隊總裁羅薩斯（Gersson Rosas）去年上任，當時堅持醫療團隊中納入具有醫學分析相關背景的醫師，運用科學方法以監控選手身體狀態，當時擁有麻醉學、運動醫學以及選手癒後研究背景的醫生席卡進入團隊，適逢新冠肺炎疫情衝擊，灰狼隊醫師席卡與梅奧醫院（Mayo Clinic）因緣際會下帶領聯盟進行疫情相關研究。

聯盟在5月初陸續開放各隊進入訓練場館練習，高層也持續尋求能兼顧訓練並降低感染風險的方法。席卡表示，過去兩個月已經對疾病增加不少了解，希望在接下來兩個月能更深入，「降低風險，以便做出最佳決策讓聯盟在安全的情況下開打。」

然而目前擁有抗體者，是否就對新冠肺炎徹底免疫目前仍不明，也是研究希望釐清的重點之一。日前史丹佛也針對MLB員工進行類似調查，並發現僅有0.7%的員工擁有抗體。