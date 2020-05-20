NBA／快艇重啟訓練館 教頭樂觀看復賽

快艇隊和雷霆隊本周開放訓練場，成為最近兩支加入開放球場的隊伍，儘管球員「復工」要符合多項規定，但快艇總教頭瑞佛斯（Doc Rivers）樂觀認為，復賽只是遲早的事。

目前30支隊伍中，已有17支球團以經准許球員回到訓練場訓練；根據NBA的規範，總教練並不准許親自在場看球員訓練，不過瑞佛斯相信不用太久，自己就能再參與練習。

「球隊通電話時，我們的說法是『贏得等待』，這個意思是我們相信這季還會持續，我們真的如此覺得。」瑞佛斯在本周接受訪問時提到，全隊有共識，不能讓停賽成為無法獲勝的理由，「當可以重新啟動，我們希望完全準備妥當。」

快艇發言人並沒指出哪些球員已經回歸訓練，根據聯盟規則，練習場至多只能有4名球員同場，每人准許和一名教練一起訓練。瑞佛斯認為規則對所有人都不好受，但他也有自己的方式轉念，這段期間自己仍會和球團密切聯繫，並保持著希望，不想看到球員們的奪冠目標被破壞。

NBA本季賽程從3月12日就因新冠肺炎全面停賽，儘管復賽仍沒有時程表，但超過一半球團已經開放球員進行個人訓練；不過美國是新冠肺炎重災區，雖重啟訓練館，少不了相關防疫規定，有些球隊要求教練團在場就要戴上口罩，湖人隊後衛庫克（Quinn Cook）也透露，他進到球隊練習場前先量體溫，還被要求將室外鞋留在場外。