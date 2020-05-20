NBA／喬丹有信心拚第7冠 公牛老闆打臉

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）在紀錄片「最後之舞」的尾聲提到，只要原班人馬再戰，他相信可以為公牛隊打下第7座總冠軍，但老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）直接「打槍」，且說問題的本身就是喬丹。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）提到，現年84歲的藍斯道夫相信，公牛當時爭取第7冠成功率不大，因為喬丹傷了手指。

「這件事沒人想去記住，在封館期間，喬丹用雪茄剪時傷到手指，他在那年無法上場，得動手術，所以就算我們可以把每個人留下來，也沒什麼意義。」藍斯道夫也提到，就算喬丹回歸，但球隊很多角色球員都會因更好合約出走，像現任勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）等。

不過1991年1月傷了右手食指的喬丹曾說，如果他知道當時公牛教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson）會回歸，他就不會被雪茄剪傷到手指；當季NBA因封館延遲開季，直到2月才展開賽程。

不過回頭來看，兩造說法都是事後諸葛，喬丹真的不會受傷嗎？就紀錄片中他數次被拍到吞雲吐霧來看，也是難說；而藍斯道夫的確沒留下主戰班底，若球員留下但喬丹受傷導致連霸失利，他至少可以大聲說，為爭取第7冠努力過。