NBA／前大三元記錄保持人 塔克享壽87歲

前NBA球星塔克（Jim Tucker）因阿茲海默症引發併發症，於美國時間本周二過世，享壽87歲，但傳奇身影長存在去年贏得艾美獎的紀錄片「讓我們知道你在那：大吉姆和大三元的故事」中。

塔克於1955年和76人隊的前身雪城國民（Syracuse Nationals）打下NBA冠軍，和前輩羅伊德（Earl Lloyd）一同成為效力NBA冠軍隊的非裔美籍球員；羅伊德是NBA史上首位非裔美籍球員，比塔克早4年進入聯盟。

塔克在記錄片中談起生涯唯一的奪冠時刻，「那不僅只是一場比賽，對我和羅伊德有不同意義，因為我們締造了過去不曾出現的事情，黑人球員贏得總冠軍。」

雪城國民於1963年遷到費城，更名為費城76人，球隊在塔克離世後也發出聲明悼念，「他對籃球比賽和文化的影響，不可能誇大，塔克是真的開拓者，會被想念，以聯盟及球員代言人的身分被永遠記住。」

塔克只為雪城國民打了99場比賽，平均上場13.1分，成績是4.1分、3.5籃板和0.5助攻；他的特別記錄是美國時間1955年2月20日，面對尼克隊只花17分鐘就完成12分、12助攻、10籃板的「大三元」，這項最快完成大三元的記錄直到2018年2月15日才被金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）以14分33秒改寫。

約柯奇也成塔克記錄片的受訪者，他承認最初並不知道塔克是何方神聖，直到打破最快時間大三元記錄之後，「之後我才知道，他是最快完成大三元的球員，也是前幾個在聯盟的非裔美籍球員，所以他也為這場比賽帶來些東西，所以記住這樣的人是件很酷的事。」

塔克還曾因英勇事蹟登上新聞版面，在雪城國民於1955年11月迎接冠軍獎盃的晚上，塔克居住的大廈發生火災，塔克不但衝進大樓搶救價值5千美元的支票，還發現一名20個月大的女嬰，讓女嬰成為火災倖存者。

相隔60年後，塔克曾回憶這段英雄事蹟，他謙虛的說：「我只是在正確時間出現在正確地點，每個人都可以做到。」