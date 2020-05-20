MLB／不爽詹皇拍太空人弊案 布萊格曼跳槽經紀公司

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）傳出和長期合作的經紀人分道揚鑣，美媒推測幕後原因，可能和NBA球星詹姆斯（LeBron James）有關，這位同經紀集團的籃球大咖，日前剛被報導要讓旗下媒體工作室，拍攝太空人偷暗號弊案的紀錄片。

前經紀人斯科菲爾德（Brodie Schofield）和布萊格曼過去合作愉快，去年3月才幫他和太空人續下五年一億美元的合約，並且爭取到運動品牌Adidas宣傳大使的代言。

斯科菲爾德原本領軍「 Tidal Sports Group」公司，旗下還有史卓曼（Marcus Stroman）、蓋斯頓日浦（Keston Hiura）、高斯曼（Kevin Gausman）等大聯盟好手的經紀權，不過今年卻被「Klutch Sports」併購，而「Klutch Sports」正是以詹姆斯為看板的經紀公司。

大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）在推特上貼出詹姆斯公司要以太空人偷暗號為劇情，拍攝紀錄片的新聞，解釋布萊格曼為何「出走」，「這或許是他換經紀人的線索，其他球員也對這件事不爽，布萊格曼剛好是Klutch Sports旗下的太空人球員。」

布萊格曼目前正在面試新的經紀人，和隊友亞土維（Jose Altuve）一同投靠「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）是選項之一。

詹姆斯 大聯盟

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