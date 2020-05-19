NBA／與喬丹同隊是絕配 詹姆斯：我會傳球給他

喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》熱映，詹姆斯（LeBron James）也是忠實觀眾之一。詹姆斯自認，自己打球風格以團隊為重，若跟喬丹當隊友會合作無間。

「我的打法是團隊優先，我覺得我的優勢讓我跟喬丹可以完美搭配。」詹姆斯接受youtube頻道《UNINTERRUPTED》訪問時表示，喬丹就像刺客，比賽中會以他的方式得分，而自己的能力是傳球。

詹姆斯說：「我有傳球能力，我擁有閱讀比賽、預判比賽的能力。」

從小就是公牛隊球迷，詹姆斯這段期間也沒有錯過任何一集《最後一舞》，他透露自己曾經想像過，自己若以控球身分，與史上最佳得分後衛喬丹搭配會是什麼情況。

詹姆斯也推崇皮朋（Scottie Pippen），「他是我最喜歡的球員之一，相信那又會是截然不同的等級，如果能在那個時前與他們並肩作戰。」

擔任球隊領袖方面，詹姆斯也深受喬丹影響，「我喜歡隊友向我挑戰，譬如在邁阿密熱火時，韋德就曾這麼做。過去騎士隊教練泰隆魯（Tyronn Lue）也常常挑戰我。」