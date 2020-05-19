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NBA／新冠肺炎受災戶 BIG 3聯賽取消今年賽季

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

2017年創立的「BIG 3」聯賽，成為新冠肺炎再一個受災戶，官方今天宣布因疫情影響取消2020賽季，將專注在2021年回歸。

「我們盡一切力量想給球迷很棒的2020球季，但是遇到一長串的阻礙，我們決定將重心轉移到2021賽季，我們從第一天開始的目標一直是提供頂級賽事的非凡體驗和娛樂。」聯賽創辦人庫巴（Ice Cube）說。

「BIG 3」屬於3對3比賽聯盟，賽季在NBA後登場，參賽成員主要是NBA退役球員，包括艾佛森（Allen Iverson）、畢比（Mike Bibby）等退役好手登曾參賽；邁入第４季的賽事原本有許多大變革，包括降低參賽球員年齡限制，也做了許多宣傳，但因新冠肺炎喊卡。

聯賽的聯合創辦人克維南茲（Jeff Kwatinetz）也承認，今年無法舉行賽事十分沮喪和失望，「庫巴和我能做很多事情，我們從零開始創辦這個聯賽，並發起新的運動『FIREBALL3』，儘管如此，我們不是流行病專家，也無法控制當地和政府的政策決定。」

「BIG 3」還打算打造一個實境秀，但現在也全面停擺，庫巴正向說，現在有更多時間籌備實境秀和新球季，絕對會盛大回歸。

NBA 艾佛森

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