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NBA／《最後一舞》再引推人爭論 喬丹：鬼扯

中央社 / 芝加哥18日綜合外電報導
喬丹率公牛奪得1998年總冠軍的「最後一擊」，多年來被質疑是推了防守者才得以成就。喬丹回應，這樣的指控是「鬼扯」。 美聯社
喬丹率公牛奪得1998年總冠軍的「最後一擊」，多年來被質疑是推了防守者才得以成就。喬丹回應，這樣的指控是「鬼扯」。 美聯社

美國「籃球之神」喬丹紀錄片「最後一舞」播出最後一集，他率公牛奪得1998年總冠軍的「最後一擊」，多年來被質疑是推了防守者才得以成就。喬丹回應，這樣的指控是「鬼扯」。

1998年美國職籃NBA總冠軍賽第6戰，芝加哥公牛巨星球員喬丹（Michael Jordan）是否在推了防守他的猶他爵士球員羅素（Bryon Russell）一把後，才投進致勝關鍵一球，是運動史上最經典的激辯之一。

這個話題隨著體育電視頻道ESPN製作的紀錄片「最後一舞」（The Last Dance）播映而再度被炒熱。

「最後一舞」一共10集，以過去未曾曝光的影片，陳述喬丹和芝加哥公牛在1997-1998球季，尋求他們8個球季內第6座總冠軍的故事。

在「最後一舞」的最後一集，喬丹再度談到這樁陳年疑案。

喬丹說：「大家都說我推了（羅素），那是鬼扯（Bullshit），他已經往那個方向去了，我不需要再把他推到那裡。」

體育主播柯斯達茲（Bob Costas）則形容那個場景說：「羅素已經跌跌撞撞了，（喬丹）那隻在羅素背後的手，就像當你到餐廳，侍者的領班為你帶位，把你送到桌邊一樣。」

不管到底有沒有推人，喬丹把那記跳投給投進了，最終拿下第6座總冠軍，這是木已成舟的事實。

1998年的NBA總冠軍賽，芝加哥公牛在7戰勝制的前5場系列賽，以3勝2負領先。在猶他爵士主場進行的第6戰，公牛在終場前27秒左右，以85比86落後爵士1分。

當時握有球權的爵士，由陣中NBA史上助攻總數排名第一的史塔克頓（John Stockton）組織進攻，他將球送到「郵差」馬龍（Karl Malone）手上，但喬丹從馬龍手中把球抄掉並帶到前場。

喬丹示意隊友清開空間讓他單打，接著切入後的一個急停，讓防守他的羅素來不及回身，踉蹌後手撐了一下地，喬丹則好整以暇拔起，投進超前比數的跳投。

最終公牛以87比86獲勝，拿下年度總冠軍，喬丹那記關鍵跳投也不斷成為眾人討論的焦點。

喬丹 公牛 羅素

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