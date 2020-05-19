NBA／川普關心能否復賽 火箭老闆給答案

火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）同時是休士頓餐飲集團「Landry's Inc」執行長，他今天和美國總統川普（Donald Trump）在白宮進行圓桌會議，原本話題是討論重啟經濟，但川普話鋒一轉到NBA，和火箭老闆大談是否會重啟賽季。

川普詢問費爾提塔NBA的狀況，費爾提塔回答，相信聯盟還在等待，觀察接續情形再決定是否能重啟賽程，「接續幾周要確定疫情狀況是往正確方向走，我認為若是順利，NBA和這段時間做很好的主席席佛（ Adam Silver），還有30個老闆，會再決定是否要試著重啟賽程。」

聽完回答的川普還是不死心，直接丟出「你是否會完成本季」的問題，費爾提塔回說，相信再打幾場比賽再結束賽季是討論方向；火箭老闆也提到，球員需要比賽來獲取薪資，且球員目前已經減薪百分之25，之後比賽和球團也是五五分帳，還是需要上場才能獲得收入。

川普繼續追問，NBA是否可能提前結束例行賽，直接從季後賽打起？「我認為他們會再打幾場比賽，創造些樂趣，之後再進入季後賽。」費爾提塔分享自己的看法，「但我認為這對美國很好，我們都很想念體育賽事，每個人都想看精彩的NBA。」