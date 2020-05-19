NBA／復賽遙遙無期 波格丹諾維奇先動刀

NBA何時復賽還沒有答案，爵士隊射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）決定先解決右手腕問題，預計在美國時間周二動刀，賽季提前結束。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，波格丹諾維奇將進行右手腕的舟月韌帶手術。波格丹諾維奇是在2019年底受傷，隨即感覺不適，在疫情停賽期間動刀，有機會在2020-21球季完全康復回歸。

爵士在停賽前名列西區第4，還沒取得季後賽門票，但和排名第9的拓荒者隊勝差超過兩位數，不過NBA本季賽事從3月12日就因新冠肺炎全面停賽，聯盟雖對復賽抱持正面態度，季後賽舉辦方式也傳出多個版本，但確切時程表仍未公布。

31歲的波格丹諾維奇才和爵士簽下4年7300萬美金合約，從溜馬轉戰爵士的第一個賽季，他就扮演要角，場均可貢獻20.2分，包括3記三分球；現在他的賽季提前告終，若是聯盟重啟賽程，扮演第6人的英格斯（Joe Ingles）可能頂上先發。