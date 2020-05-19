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NBA／貌似健康實有風險 南斯擔心新冠肺炎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

16歲被診斷患有克隆氏症（Crohn's disease）的騎士隊前鋒南斯（Larry Nance Jr.），先前雖樂觀看待聯盟復賽，但也有但書，希望聯盟重視像他這樣有其他疾病的球員。

克隆氏症是種慢性發炎性腸道疾病，南斯透過每6周的固定治療，場上作戰不成問題，但藥物使免疫系統也受影響，讓他可能成為高風險的新冠肺炎染疫者。

「我希望聯盟能了解，如果有人回來感覺不舒服仍能及格，只因為看起來可能是健康的。」南斯提到，有些人的狀況是外表看不出問題，他本身就是例子。

本季是南斯的第5個NBA賽季，他才和騎士簽下4年4480萬美元合約，新約第一年就遇上新冠肺炎疫情；他在停賽前的場均成績是10.1分和7.3籃板，本月已經回到球隊訓練場練習。

南斯長期服用的藥物可能讓他增加染疫風險，但同樣藥物也曾被報導，對於對抗病毒有幫助；他在過去幾周詢問過多位腸胃道專家，了解新冠病毒對克隆氏症患者的影響和訊息。

儘管正值壯年又是職業運動員，南斯擁有比一般人更強健的體魄，他仍擔心「看不見的敵人」，對相關資訊保持高度關心的他直言，自己對於病毒感覺害怕，就算復賽也不想加入；他還提到，上周末有看復賽的德甲比賽，「看到球員彼此互動，有很多接觸，我甚至無法想像成為其中之一，有太多方式能傳播病毒了。」

騎士 德甲 NBA

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