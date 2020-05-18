NBA／喬丹、詹姆斯誰強？ 球迷票選喬丹壓倒性「洗榜」

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）誰是天下第一人，在喬丹紀錄片《最後一舞》熱映之際再度成為話題。ESPN舉辦球迷票選，結果喬丹各項評比都勝過「詹皇」，獲得球迷一面倒支持。

為了讓票選公平不讓球迷年齡成為影響因素，ESPN所選的600名球迷中分成18歲至34歲、35歲以上各半，喬丹在35歲以上組獲得接近八成支持，但就算在年輕族群，也有六成六的支持率。

ESPN的票選結果，高達七成三的球迷深信喬丹地位凌駕於所有人之上，而ESPN列出的17個問題中，「籃球之神」也取得橫掃，且差距都不小。

不置可否的，在最流行鞋款「飛人喬丹」（Air Jordan）取得高達七成九的票數，詹姆斯僅有二成一，在致勝球的出手選擇上，也有七成六的球迷投給喬丹，球技觀賞性、全能型都是喬丹取得高度支持。

不僅球場上表現，喬丹更是球迷心目中的「神隊友」，甚至是「喝一杯」的對象，場下的正向影響力也優於詹皇。不過票選僅限於詹姆斯和喬丹，日前驟逝的湖人傳奇球星布萊恩則未被提及。