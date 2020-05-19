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NBA復賽後 快艇比湖人更可能奪冠？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
NBA復賽之後，馬刺教頭波波維奇認為最有可能奪冠的隊伍是快艇，而不是領先他們5.5場勝差的湖人。 歐新社資料照片
NBA復賽之後，馬刺教頭波波維奇認為最有可能奪冠的隊伍是快艇，而不是領先他們5.5場勝差的湖人。 歐新社資料照片

NBA空場(沒有觀眾)復賽愈來愈有影子，隨著德甲足球空場開踢，NBA最近一周也有16支球隊陸續開放訓練場館，自主性讓球員恢復訓練為復賽準備。有了德甲先例，台灣中職、SBL超籃空場開打經驗，NBA積極尋求各種復賽可能，在保障球員、職隊員和相關工作人員安全前提下打完這個賽季機率正在上升。

以NBA上季近80億美元營收計算，少了五分之一例行賽+季後賽+總冠軍賽，球隊+票房大約損失10億美元，電視轉播和相關收入損失10億美元，另外季後賽還有10億美元各種相關營收，一旦賽季完全取消，NBA今年球季總體損失可能逾30億美元。除非新冠病毒疫情擴大，情況難以收拾，或者NBA持續還有球員、職隊員感染，否則NBA在七月底前空場復賽，選擇一地打完賽季可能性非常樂觀。

NBA剩下的球季若是完全報銷，對於聯盟、球隊、球員都將造成巨大的損失，球迷們更是度日如年，他們熱切地期待NBA能儘早復賽。 美聯社資料照片
NBA剩下的球季若是完全報銷，對於聯盟、球隊、球員都將造成巨大的損失，球迷們更是度日如年，他們熱切地期待NBA能儘早復賽。 美聯社資料照片

一旦NBA復賽，今年爭冠最熱門球隊有六支，他們是快艇湖人公鹿、暴龍、塞爾蒂克、火箭。馬刺教練波波維奇在接受訪問時，他認為目前聯盟最好的三支球隊依序是快艇、湖人、公鹿。

波波維奇分析：「湖人西區戰績第一，但快艇是更出色球隊，因為快艇在面對聯盟最頂尖球隊時勝率更高」。

當然湖人也不含糊，在3月12日NBA因新冠病毒疫情宣布「無限期停賽」前一周，湖人連續三場擊敗76人、公鹿、快艇三支頂尖球隊，其中先殺公鹿再擊沈快艇，湖人展現煥然一新團隊攻防和為季後賽備戰氣勢。

波波維奇看好快艇比湖人更強大，是目前爭冠最熱門球隊不是沒有原因，快艇本季兩勝暴龍、兩勝湖人、兩勝熱火，對聯盟東西區排名前五球隊13勝9敗，勝率近六成。波波認為快艇是比公鹿、湖人更好球隊，除了快艇更擅於對抗強敵，承受壓力，快艇天賦和陣容深度，比起湖人、公鹿、暴龍、塞爾蒂克、火箭，快艇擁有更雄厚攻防武器。

波總(中)沒有因為前子弟兵雷納德(右)在快艇打球就故意唱衰，反而認為他們是最有可能奪冠的球隊。 歐新社資料照片
波總(中)沒有因為前子弟兵雷納德(右)在快艇打球就故意唱衰，反而認為他們是最有可能奪冠的球隊。 歐新社資料照片

湖人儘管戰績西區第一，49勝14敗戰績領先快艇44勝20敗5.5場勝差，但湖人在聯盟30支球隊中年紀最大，湖人第三得分手庫茲瑪場均12.5分，投籃命中率4成3，三分球命中率也只有2成97，都在聯盟水準以下，基本上就是最不穩定第三號人物。

湖人板凳不好，主力年紀偏高，第三得分點太弱，除了詹姆斯，全隊沒有第二個穩定持球點和進攻發起點，這一切都讓湖人在季後賽必須面臨更大挑戰，詹姆斯也會遇上更多包夾、圍堵和針對性防守。

湖人在球員天賦與板凳戰力上比不過快艇，而且詹姆斯年齡已偏高，戴維斯又容易受傷，這都是他們吃虧的地方。 歐新社資料照片
湖人在球員天賦與板凳戰力上比不過快艇，而且詹姆斯年齡已偏高，戴維斯又容易受傷，這都是他們吃虧的地方。 歐新社資料照片

以爭冠球隊規格來看，湖人缺點太多，天賦和板凳不足，更多依靠詹姆斯、戴維斯兩大球星全面發揮和帶動。季後賽籃球完全不同於例行賽，波波認為快艇是比湖人更出色球隊，有其深層意義和警示。

聯盟戰績第一的公鹿在陣容和核心球員組合上也比湖人完整，公鹿最大挑戰是安戴托昆波能不能在季後賽防守中脫困，打出個人例行賽攻防水平，帶領球隊突圍前進，一旦安戴托昆波打不進禁區，無法自由自在持球創造空間，在進攻端製造各種威脅和牽制力，公鹿戰力也會七折八扣。

公鹿在NBA停賽之前是聯盟戰績最佳球隊，勝率高達.815，但字母哥(左)在季後賽的弱點若不能克服，恐怕還是很難爭冠。 美聯社資料照片
公鹿在NBA停賽之前是聯盟戰績最佳球隊，勝率高達.815，但字母哥(左)在季後賽的弱點若不能克服，恐怕還是很難爭冠。 美聯社資料照片

愈接近季後賽，湖人和快艇攻防團隊、心態都在逐漸調整，切換為季後賽狀態，這一點詹姆斯帶領的湖人倒是做得不錯，這也是湖人依舊被許多專業人士看好原因。

波波認為快艇是比湖人更好的奪冠球隊，很有說服力。

湖人 快艇 公鹿 波波維奇

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