快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

NBA／若高層願保留奪冠陣容 喬丹：願簽約拚第七冠

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
喬丹表示，若高層願意保留陣容，包含他自己在內，其他所有主力球員都願意再簽一年約，力拚第七冠。 美聯社
喬丹表示，若高層願意保留陣容，包含他自己在內，其他所有主力球員都願意再簽一年約，力拚第七冠。 美聯社

1998年的NBA總冠軍賽第六戰，公牛隊靠著「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的那記經典跳投再度完成三連霸，不過奪冠陣容在季末隨即瓦解，喬丹也在紀錄片《最後之舞》中談到此事，他表示，包含他自己在內，其他所有主力球員都願意再簽一年約，力拚第七冠。

喬丹生涯兩度幫助公牛完成三連霸，不過就在他奪下第六冠後，冠軍陣容也就瓦解，在紀錄片中喬丹透露，在1997-98年球季剛開始時，主帥傑克森（Phil Jackson）就被總管克勞斯（Jerry Krause）告知，就算他整季全勝也不會留下他，「所以當傑克森說這是最後一舞，那就是最後一舞。」

喬丹說：「我們知道高層不會保留這個陣容，但為何要在一開始就說出來呢？如果你問98年的奪冠陣容，像是柯爾、羅德曼（Dennis Rodman）等人，說給你一年約來拚第七冠，你覺得他們會答應嗎？是的，他們會，那我也會嗎？是的，我也會，傑克森會嗎？他也會的。」

喬丹認為，可能需要說服一下皮朋（Scottie Pippen），但他相信在眾多主力球員都願意多留一年再拚一冠的情況下，皮朋也會答應續約，「他是不會錯過這樣的幾會的。」

而隨著傑克森與公牛約滿、皮朋和羅德曼離隊，公牛王朝也宣告結束，喬丹也在1999年1月13日再度宣布退休。

喬丹 公牛

延伸閱讀

NBA／紀錄片助攻 喬丹戰靴拍賣創破紀錄千萬天價

NBA／轉發喬丹昔日霸氣發言 黃蜂球員要找老闆單挑

相關新聞

NBA／若高層願保留奪冠陣容 喬丹：願簽約拚第七冠

1998年的NBA總冠軍賽第六戰，公牛隊靠著「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的那記經典跳投再度完成三連霸...

NBA／紀錄片助攻 喬丹戰靴拍賣創破紀錄千萬天價

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片「最後之舞」，在新冠肺炎疫情期間播出掀起話題，連帶拉抬喬丹珍藏品的...

NBA／入選籃球名人堂？ 馬里安稱十拿九穩

2015年卸下球員戰袍，2011年和小牛隊摘下NBA總冠軍的馬里安（Shawn Marion） 就少有新聞，頂多2018...

NBA／湖人沒指導？ 羅素談前東家怪自己

2015年選秀會以「榜眼」之姿被湖人隊選中後，羅素（D'Angelo Russell）24歲生日前就入選NBA明星賽，但...

NBA／球迷決定新東家 丁威迪發起瘋狂計畫

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）傳出的球鞋合約條款之一是他若加入大市場球隊，如尼克隊或湖人隊，他就能獲得更高...

NBA／麥爾斯稱18年奪冠沒喜悅 KD反唇相譏

儘管不只1位勇士自家人曾對外公開表示，杜蘭特（Kevin Durant）在2018年率勇士2度奪冠時，欣喜之情遠遠不如2017年首冠，但當麥爾斯（Bob Myers）日前再度提出此一論調，杜蘭特這次倒

NBA／轉發喬丹昔日霸氣發言 黃蜂球員要找老闆單挑

搶搭《ESPN》紀錄片「最後之舞」再掀的喬丹（Michael Jordan）旋風，「籃球之神」許許多多過往讓人回味再三的舉動與言論都成為當前熱議話題，黃蜂球員布里吉斯（Miles Bridges）就因

NBA／西蒙斯自嚴重背傷康復 教頭透露一度痛到嘔吐

2月下旬時短暫休兵1場就復出戰東區龍頭公鹿，卻只打了不到5分鐘就傷退，76人球星西蒙斯（Ben Simmons）之後診斷為下背部神經壓迫，原本僅評估需休養2周時間，但傷勢證明遠更嚴重，可能本來原訂4月

NBA／疫情隔離碰不到面 柯瑞自責不是好領袖

新冠肺炎疫情影響全球，對於所有職業運動而言都是頭一遭，包括球員。金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）就坦言，...

NBA／下季採有限度開放？聯盟研議上座率控制在20%

隨著各隊訓練場館陸續開放，NBA復賽機會似乎也愈來愈濃厚，對於復賽後該採取何種方式進行比賽至今雖未有定案，但主席席佛（A...

NBA／節目找何納塞克談防守喬丹 自己女兒也不挺

《ESPN》紀錄片「最後之舞」在全球再掀喬丹（Michael Jordan）風潮，許多媒體都希望借助「籃球之神」熱度吸引點閱與收視，而《Fox》就在自家推出串流影音新服務「Fox Nation」上，推

NBA／前籃網後衛中風險送命 康復後堅持執教工作

過去曾有14年NBA球員資歷且入選過全明星賽，退役後衛安德森（Kenny Anderson）以刁鑽華麗球風吸引不少球迷關注， 1年多前卻遭遇中風驚魂，他近期受訪還透露當初差點送命失憶，所幸今已康復且延

熱門新聞

中職／身處瘋狂打擊聯盟 黃恩賜難成大投手

中職／陳仕朋降二軍 洪總談下周輪值：感覺會下雨

中職／悍將終止對猿7連敗 洪一中：很奇怪就是打不贏

日職／快槍俠牧田和久 被洗臉也慢不下來

NBA／轉發喬丹昔日霸氣發言 黃蜂球員要找老闆單挑

生命誠可貴金錢價更高 大聯盟貪婪遊戲先開打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。