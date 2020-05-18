NBA／若高層願保留奪冠陣容 喬丹：願簽約拚第七冠

1998年的NBA總冠軍賽第六戰，公牛隊靠著「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的那記經典跳投再度完成三連霸，不過奪冠陣容在季末隨即瓦解，喬丹也在紀錄片《最後之舞》中談到此事，他表示，包含他自己在內，其他所有主力球員都願意再簽一年約，力拚第七冠。

喬丹生涯兩度幫助公牛完成三連霸，不過就在他奪下第六冠後，冠軍陣容也就瓦解，在紀錄片中喬丹透露，在1997-98年球季剛開始時，主帥傑克森（Phil Jackson）就被總管克勞斯（Jerry Krause）告知，就算他整季全勝也不會留下他，「所以當傑克森說這是最後一舞，那就是最後一舞。」

喬丹說：「我們知道高層不會保留這個陣容，但為何要在一開始就說出來呢？如果你問98年的奪冠陣容，像是柯爾、羅德曼（Dennis Rodman）等人，說給你一年約來拚第七冠，你覺得他們會答應嗎？是的，他們會，那我也會嗎？是的，我也會，傑克森會嗎？他也會的。」

喬丹認為，可能需要說服一下皮朋（Scottie Pippen），但他相信在眾多主力球員都願意多留一年再拚一冠的情況下，皮朋也會答應續約，「他是不會錯過這樣的幾會的。」

而隨著傑克森與公牛約滿、皮朋和羅德曼離隊，公牛王朝也宣告結束，喬丹也在1999年1月13日再度宣布退休。