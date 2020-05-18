NBA／入選籃球名人堂？ 馬里安稱十拿九穩

2015年卸下球員戰袍，2011年和小牛隊摘下NBA總冠軍的馬里安（Shawn Marion） 就少有新聞，頂多2018年季後賽為「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）抱不平登上媒體版面，不過身為2021年籃球名人堂候選人，馬里安這次是為自己發聲「拉票」。

馬里安接受《The Athletic》訪問時說，他相信自己16個球季留下的成績足以進入名人堂，「但是由誰來決定？誰去做出決定？他們是基於什麼？如果你是看所有的數字，對我來說，我十拿九穩，難道不是嗎？」

「我該做些什麼？我不該做什麼？這不是在我控制範圍。」馬里安強調，他知道名人堂入選與否還有太多其他因素，但單就數字和成績，他肯定夠資格。

馬里安認為自己進入名人堂「十拿九穩」，但上月湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、馬刺隊名將鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnett）成為2020年籃球名人堂成員後，美國《雅虎體育》也列出2021年的名人堂可能入選成員，並分為「當然入選」、「可能入選」、「入選邊緣」和「或許不會入選」，馬里安只是「可能入選」名單中第一位被提及的球員。

不過就數字來看，馬里安生涯的貢獻指數（win shares）在2021年名人堂候選人中名列首位，且生涯入選過4次全明星賽，2011年以小牛隊先發小前鋒身分助隊打下總冠軍，至少已經獲得前往名人堂的入場券。