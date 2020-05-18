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NBA／湖人沒指導？ 羅素談前東家怪自己

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
對於幾支前東家，羅素各有不同辦法。 美聯社
對於幾支前東家，羅素各有不同辦法。 美聯社

2015年選秀會以「榜眼」之姿被湖人隊選中後，羅素（D'Angelo Russell）24歲生日前就入選NBA明星賽，但也創下另項特別紀錄，成為24歲前入選明星賽且效力四支不同隊伍的第一人。

年紀輕輕就成「籃球旅人」，從湖人被交易到籃網隊的羅素，去年夏天在杜蘭特（Kevin Durant）交易案被送去勇士隊，交易大限前又被送到灰狼隊；對於幾支前東家，羅素各有不同辦法。

「我不知道如何成為一位職業球員，那裡也沒指導。」羅素接受The Athletic記者庫羅辛斯基（Jon Krawczynski）訪談提到第一個老東家湖人，稱在紫金軍團的記憶已經很模糊，「我沒責備任何人，我怪我自己。」

他在湖人時期，紫金軍團焦點都是「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的告別演出，羅素和當時教頭史考特（Byron Scott）的關係也不特別緊密，至少轉戰籃網後，羅素得到籃網教頭亞特金森（Kenny Atkinson）重用，羅素也進入被討論的球星行列，不過羅素顯然有不同看法。

羅素提到籃網時說，不會對亞特金森有多大肯定或掏心掏肺，「我還是不認為他知道自己擁有什麼，誠實的說，我不認為他知道我在第四節的能耐。」

轉戰勇士後，羅素也沒久待，就算勇士提供頂薪合約，他仍決定到灰狼落腳，他回憶說：「我記得這段歷程，我想說『如果我去灰狼，我能和唐斯（Karl-Anthony Towns）和那裡的人攜手，我可能找到安身之處，不用再打包行李，但同時有些事也告訴我，該拿到現在你值得的價錢。」

但他最終還是前往明尼蘇達，「我OK，這是我該去的地方。」不過他和好兄弟唐斯能有什麼火花，受新冠肺炎影響還看不出太多端倪，只能待復賽才能見分曉。

羅素 籃網 湖人

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