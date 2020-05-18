NBA／球迷決定新東家 丁威迪發起瘋狂計畫

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）傳出的球鞋合約條款之一是他若加入大市場球隊，如尼克隊或湖人隊，他就能獲得更高簽約金額，儘管這項條約並沒獲得證實，但籃網隊後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）似乎得到靈感，他在推特上開啟一項瘋狂計畫，若球迷籌措到夠多比特幣，他就讓球迷選擇新東家。

瘋狂計畫起因是有名網友問丁威迪，是否願意為100比特幣（約94萬美元）刪除推特在內的所有社群平台帳號？丁威迪先回應「若是1000比特幣，我願意」。

丁威迪之後自己「加碼」，他在推特寫下，球迷若能在一個月內籌募到2625.8比特幣（約2463萬美元），他就會和球迷票選出的球隊簽下底薪合約，若是最終沒達到設定金額，他就會將這筆球迷籌措的金額百分百捐做公益，最後更祝球迷「玩得愉快」。

丁威迪的計畫已在籌資平台「GoFundMe」啟動，目前籌到的金額剛破1000美元；丁威迪在平台上的聲明還提到，球鞋廠商和球隊是過往合約的主要決定者，但球迷其實才是最大支持者，他在這段疫情期間想製造些樂趣，也希望大老闆或球團別插手。

不過丁威迪此舉當然有許多問題，就算真的金額「達標」，球迷票選的球隊未必對他有興趣，且還有薪資總額等考量，另個實際狀況是丁威迪在2021年前不會成為自由球員，這項籌資可說是疫情期間製造出的話題。