NBA／紀錄片助攻 喬丹戰靴拍賣創破紀錄千萬天價

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片「最後之舞」，在新冠肺炎疫情期間播出掀起話題，連帶拉抬喬丹珍藏品的價格，最新一雙Air Jordan 1球鞋更在蘇富比拍賣創下天價，以56萬美元（約台幣1678萬元）的破紀錄價格賣出，比原紀錄高出超過10萬美元。

這雙喬丹1984到85的菜鳥球季實穿戰靴，兩腳尺寸並不同，左腳是13號，右腳是13號半；原本的收藏家蓋勒（Jordan Geller）是在2012年收購，他不諱言脫手是因「最後之舞」緣故，他說：「我決定出售，因為現在就是對的時機。」

蓋勒果然搭上順風車，原本史上拍賣價格最高的運動鞋是Nike 1972年奧運的「登月鞋（Moon Shoe）」，去年以43萬7500美元（約台幣1311萬元）拍出，喬丹戰靴拍賣價格遠高出12萬2500美元。

蓋勒雖沒透露8年前以多少價格購入，但肯定是這波紀錄片熱潮的獲利者。

「最後之舞」首播前，喬丹1992年「夢幻隊」奧運戰袍也在拍賣網站出售，起標價是2萬5000美金，經過54次競標，第一集播出日以21萬6千美元（約台幣650萬元）售出。