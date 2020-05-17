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NBA／疫情隔離碰不到面 柯瑞自責不是好領袖

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

新冠肺炎疫情影響全球，對於所有職業運動而言都是頭一遭，包括球員。金州勇士隊球星柯瑞Stephen Curry）就坦言，過去都習慣練習時熟悉隊友、加深感情，隔離期間卻完全行不通，也是他最自責的地方。

疫情期間，不僅球員只能居家隔離自行訓練，訓練設施恢復也得按部就班。柯瑞近日接受《ESPN》資深記者柏克（Doris Burke）訪問，談到如何成為稱職領袖時就坦言，自己其實本季並未盡到責任。

「我們處在非常特別的情況，彼此間都很陌生。」柯瑞表示，特別是新球季添進許多新秀，應該要讓彼此間更加認識，是為下個球季打好基礎的過渡一年。

然而因為疫情影響，加上傷勢和休兵，導致本季讓球員間彼此認識非常困難。柯瑞表示，他以往習慣訓練場館中，從練習的4到5或者6個鐘頭時間，很自然而然地藉此機會認識彼此。

柯瑞說：「因為有些東西是勉強不來的。但因為疫情影響，這樣的機會也被剝奪了，也因此讓彼此了解變得很困難。」

柯瑞 勇士 Stephen Curry

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