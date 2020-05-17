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NBA／下季採有限度開放？聯盟研議上座率控制在20%
隨著各隊訓練場館陸續開放，NBA復賽機會似乎也愈來愈濃厚，對於復賽後該採取何種方式進行比賽至今雖未有定案，但主席席佛（Adam Silver）日前在線上會議中就提到，下個賽季或許可以採取有限度的開放，可能採取梅花座方式讓球迷進場觀賽。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，日前席佛與球員工會的線上會議中討論復賽事宜，會中提到若採取閉門方式進行對聯盟及各隊收入都會造成影響，未來或許可以緩慢的開放球迷入場。
根據「沃神」掌握到會議中的錄音檔，席佛在會議中說道：「現在的狀況很糟糕，但這可能是我們未來一段時間內必須面對的事實，也許到了某個時候，可以讓部分的球迷回來，讓他們每隔一或兩、三個座位入座。」
席佛繼續說：「假如疫苗無法很快問市，球館無法坐滿1萬9千人，但或許我們可以讓5千人進場？也許可以限制8千人入場？在政策上或許還有其他的選擇性。」
消息人士透露，聯盟和各隊老闆們在商討開放場館的問題，研究各隊如何利用15到20%的球場容量，假如下個球季仍有社交距離限制或禁止觀眾進場，或許可把觀眾帶到豪華座位觀賽，甚至有球隊在研擬採取梅花座方式，限制易受感染的年齡層或已有疾病的人進場，進而把感染風險降到接近流感水準。
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