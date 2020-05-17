NBA／十年前的今天 艾倫神射救綠衫軍

若沒因新冠肺炎全面停賽，NBA今年賽季應該進行到季後賽的分區準決賽甚至分區決賽，但何時復賽目前仍是未知數，回溯過往經典戰役成為NBA的日常，比如10年前的今天，「雷槍」艾倫（Ray Allen）就以神射表現為塞爾蒂克隊拔得頭籌。

美國時間2010年5月16日，塞爾蒂克和魔術隊在東區決賽第一戰碰頭，當時魔術雖順利壓制綠衫軍球星賈奈特（Kevin Garnett）和朗多（Rajon Rondo），去沒能擋下艾倫。

艾倫轟下單場最高25分，包括第四節的關鍵三分球，並包辦綠衫軍最後7分中的5分，率隊以92：88力退魔術，在東區決賽拔得頭籌；最終綠衫軍在系列賽以4：2擊敗魔術，但在總冠軍賽和湖人隊大戰7場吞敗。

同樣是NBA「歷史上的今天」，騎士隊也有兩場相關戰役，最近一場是8年前，朗多在東區準決賽第3戰碰76人隊繳出23分、14助攻和6籃板成績單，率騎士以107：91勝出，不過1976年騎士就成「苦主」，當時綠衫軍在考文斯（Dave Cowens）26分、11籃板加上史考特22分領軍下，分區決賽第5戰擊敗騎士，最終以4：2成績挺進總冠軍賽。