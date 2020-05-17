NBA／誰是勇士領導者？ 格林推崇柯瑞

說到勇士隊最愛開砲的球員，格林（Draymond Green）肯定名列其中，不過他雖有自信擔任球隊領導者，但也強調隊友柯瑞（Stephen Curry）對球隊的重要性。

「我們球隊的領導者是柯瑞，他非常無私，永遠不會像是『我該為柯瑞做什麼？』或是柯瑞有什麼感覺，又或是『我這次能出手嗎』。」格林在和前WNBA女將帕克（Candace Parker）直播時談到柯瑞，格林認為上述問題其實都是肯定答案，「他可以投籃，但他總是為大家想，而不是『我我我』。」

格林還形容，當球隊「一哥」有如此思維，每個人都會受影響，自動到屬於自己的位置，且影響力不只球隊，「這不只形塑了我們團隊，也影響了整個組織。」

柯瑞2009年選秀會被勇士挑中，10多年來已是球隊甚至聯盟的招牌球星，上季還率勇士連5季闖進總冠軍賽，最終勇士雖挑戰3連霸失利，仍寫下5年摘3冠的輝煌紀錄。

格林2012年選秀會加入勇士後，成為球隊不斷寫下新猷的重要角色；他菜鳥年和柯瑞爭球隊定位的推特發文，看來自己也有了答案。

不過勇士本季在在柯瑞和湯普森（Klay Thompson）「浪花兄弟」接連掛傷兵影響下，戰績疲弱不振，聯盟3月因新冠肺炎停賽前，戰績在聯盟墊底的勇士就已確定無緣季後賽，只能期待下季重新出發。