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NBA／杜蘭特的第2冠 勇士總管：並不快樂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特在勇士贏得總冠軍。 法新社
杜蘭特在勇士贏得總冠軍。 法新社

同樣是摘下總冠軍，勇士隊2017年和18年在杜蘭特（Kevin Durant）領軍下的金盃感受卻很不同，總教頭柯爾（Steve Kerr）和格林（Draymond Green）都分享過類似看法，總管麥爾斯（Bob Myers）也表示同意。

「第二座和杜蘭特的冠軍，感覺就像是，我們做到應該做的事，做得好。」麥爾斯上ESPN時回憶，勇士最近一次的奪冠時刻「並不快樂」，他補充說：「我很確定很多人的感覺會不同，這不是任何人的錯，我想每件事都有要衡量的部分。」

杜蘭特2016年加盟前，勇士就是支贏過總冠軍的年輕球隊，杜蘭特「抱團」讓勇士成為聯盟惡勢力，杜蘭特和勇士團隊的狀況也常受討論，但頭兩個球季勇士仍延續打進總冠軍賽的紀錄，且完成連霸，杜蘭特也都摘下總冠軍賽MVP。

杜蘭特在勇士的第三個賽季，勇士再度闖進總冠軍賽，寫下連五季有機會封王的紀錄，但杜蘭特和湯普森（Klay Thompson）接連成傷兵，勇士挑戰三連霸失利，杜蘭特賽季後選擇轉戰籃網隊。

就帳面上來看，杜蘭特在勇士寫下許多輝煌成績，但只待了短短三季就離開，讓箇中原因就算非新冠肺炎停賽期間也被一再討論。

勇士 杜蘭特 柯爾

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