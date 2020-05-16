聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSBL／國泰開季7連勝 陳薇安曝球隊背後苦練

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
國泰隊陳薇安拿下14分、5籃板。圖／中華籃球協會提供
國泰隊陳薇安拿下14分、5籃板。圖／中華籃球協會提供

衛冕軍國泰女籃隊16日96：49擊敗電信隊，拉出開季7連勝，兩天前更轟下破百賽季新高，累計6場得分破90分，且得分差距越拉越大，陳薇安表示團隊背後付出的努力是看不見的，特別是賽季雖然因疫情延宕，但球隊照常備戰，沒有休長假。

國泰16日面對電信，上半場就取得雙位數領先，次節更讓電信僅拿個位數8分，末節再轟下31：14，終場96：49迎接7連勝。羅蘋攻下全隊最佳17分，籃板、助攻各3，陳薇安14分、5籃板，鄭伊秀、陳鈺君各10分。電信則僅有陽詩慧得分上雙11分。

陳薇安表示，得分差距看似大，但背後仍要付出代價，特別是今年球季受到疫情影響，從1月、3月一延再延，最終5月才確定點燃戰火，但球隊從1月前就備戰，就算賽季未定也沒放長假，除了正常周休2日或連假才休兵，「教練也提醒我們要維持強度，不能有鬆懈的心態。」

上季打下新人后身手的陳薇安，坦言自己開季防守不夠積極，還一度遭教練「輪休」坐板凳，自我調整後，第二循環回歸正常，「重新從防守做起，有壓力也是好事，可以看到自己這一年學到了什麼，不要讓自己有太大落差。」

延伸閱讀

WSBL／教練給開火權 彭曉彤：第1節就有感覺

WSBL／彭曉彤轟28分生涯新高 邱總激出來的

WSBL／破百退台元 國泰寫賽季新高

WSBL／輪休後飆分 陳薇安：起床就想防守

相關新聞

NBA／公牛王朝也懂耍花招 前爵士球員爆他們曾用美人計

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）建立的公牛王朝實力堅強，兩度三連霸實力非同小可，但近期有曾經交手過的爵士球員跳出來爆料，原來公牛也玩過小把戲，試圖讓對手分心。 前爵士前鋒卡爾（A

NBA／布萊恩事件驗屍報告出爐 駕駛無酒精、藥物反應

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在今年初搭乘私人直升機卻發生意外驟逝，消息震驚全世界，相隔近四個月後，洛杉...

MLB／太空人弊案要拍紀錄片 背後公司是詹姆斯開的

在新冠肺炎疫情爆發前，太空人作弊案是全美體壇的一大焦點，如今即將推出紀錄片影集，負責製作的公司也大有來頭，就是NBA球星...

NBA／林書豪防疫付諸行動 亞特蘭大蓋洗手站並將再捐款

新冠肺炎肆虐北美，各界想盡辦法控制疫情。這段期間格外關注防疫的林書豪，就與慈善機構Love Beyond Wall合作募資，在亞特蘭大地區裝設洗手站，讓民眾隨時都能清潔雙手。同時也邀大家捐款，只要捐款

WSBL／國泰開季7連勝 陳薇安曝球隊背後苦練

衛冕軍國泰女籃隊16日96：49擊敗電信隊，拉出開季7連勝，兩天前更轟下破百賽季新高，累計6場得分破90分，且得分差距越...

WSBL／教練給開火權 彭曉彤：第1節就有感覺

歷經前兩季的磨練，台元隊後衛彭曉彤邁入WSBL第3年打法更成熟，特別是台元本季由同樣是後衛出身的教頭邱啟益掌兵符，深諳彭...

NBA／6歲兒生母月前癲癇離世 哈沃德呼籲把握當下

湖人中鋒哈沃德（Dwight Howard）今日爆出自己6歲兒子的生母於一個多月前在加州癲癇發作，不幸過世。 哈沃德目前與兒子及其他4名子女待在喬治亞州，健康狀況皆正常，但兒子大衛（David）

NBA／籃網丁威迪要讓球迷捐款選下家 僅4人投錢

籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）防疫期間點子特別多，先是在停賽初期想出復賽賽制，今天又提出讓球迷決定自己下家球隊。 丁威迪表示球鞋、廣告商常常會影響球員決定最後跟哪支球隊簽約

NBA／柯爾難以立足現代？火箭總管按讚推文又惹議

火箭總管莫雷（Daryl Morey）繼反送中事件後，又因按讚一則勇士教頭柯爾（Steve Kerr）打不了現今NBA的推文引起熱議。 近期推特上有人推文表示：「柯爾在現在的NBA根本沒有立足之

NBA／何謂安全環境下復賽？ 保羅：我沒答案

NBA主席席佛（Adam Silver）日前與董事會開會，表示對賽事重啟已凝聚正面共識，球星工會主席保羅（Chris P...

NBA／復賽背靠背雷納德還玩輪休？美媒：他會調整

快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）去年轉戰洛杉磯，輪休頻率常常引起爭議，現聯盟因疫情停擺，若復賽背靠背的賽事肯定少不了，雷納德是否在上演技術性輪休成焦點。 雷納德長時間受左膝髕骨肌

NBA／喬丹對裴頓防守一笑置之 卡爾拿當年對戰數據反駁

1996年NBA總冠軍賽上，裴頓（Gary Payton）直到系列賽0比3落後時，才出馬親自去守喬丹（Michael Jordan），他在先前播出的《最後之舞》紀錄片中就說，認為自己防守確實限制了喬丹

熱門新聞

中職／蔣智賢受傷下二軍 洪總：「這隊整合有點困難」

中職／狀況恢復7成 楊岱均：我在堅持回球場的那一天

NBA／史上74大球星排名榜 皮爾斯嘆歐拉朱萬是前十遺珠

NBA／澄清喬丹流感之戰 訓練師：百分百是食物中毒

NBA／憶巴克利轉火箭態度佳 前隊友轟皮朋不合群

NBA／喬丹對裴頓防守一笑置之 卡爾拿當年對戰數據反駁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。