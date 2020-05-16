WSBL／國泰開季7連勝 陳薇安曝球隊背後苦練

衛冕軍國泰女籃隊16日96：49擊敗電信隊，拉出開季7連勝，兩天前更轟下破百賽季新高，累計6場得分破90分，且得分差距越拉越大，陳薇安表示團隊背後付出的努力是看不見的，特別是賽季雖然因疫情延宕，但球隊照常備戰，沒有休長假。

國泰16日面對電信，上半場就取得雙位數領先，次節更讓電信僅拿個位數8分，末節再轟下31：14，終場96：49迎接7連勝。羅蘋攻下全隊最佳17分，籃板、助攻各3，陳薇安14分、5籃板，鄭伊秀、陳鈺君各10分。電信則僅有陽詩慧得分上雙11分。

陳薇安表示，得分差距看似大，但背後仍要付出代價，特別是今年球季受到疫情影響，從1月、3月一延再延，最終5月才確定點燃戰火，但球隊從1月前就備戰，就算賽季未定也沒放長假，除了正常周休2日或連假才休兵，「教練也提醒我們要維持強度，不能有鬆懈的心態。」

上季打下新人后身手的陳薇安，坦言自己開季防守不夠積極，還一度遭教練「輪休」坐板凳，自我調整後，第二循環回歸正常，「重新從防守做起，有壓力也是好事，可以看到自己這一年學到了什麼，不要讓自己有太大落差。」