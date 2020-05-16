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WSBL／教練給開火權 彭曉彤：第1節就有感覺

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
台元隊彭曉彤攻下生涯新高28分。圖／中華籃球協會提供
台元隊彭曉彤攻下生涯新高28分。圖／中華籃球協會提供

歷經前兩季的磨練，台元隊後衛彭曉彤邁入WSBL第3年打法更成熟，特別是台元本季由同樣是後衛出身的教頭邱啟益掌兵符，深諳彭曉彤的潛力，每場都要她放膽進攻，16日飆下生涯新高28分，台元82：67勝台電隊。

彭曉彤表示，記憶中得分最高是30分，不過是亞青國家隊練習賽，非正式比賽，在WSBL攻下28分自己沒有刻意設定，但開賽出手的確很有fu。

「我第1節那顆打板三分球進了也滿意外的，覺得今天籃框很有感覺。」彭曉彤感謝教練「邱哥」給她很大開火權，今天也善用球隊優勢，多切入突破，製造防守錯位，擋拆也是她最擅長的進攻手段，「教練每次都跟我說，拿30分、40分沒問題的，在怕什麼。」

彭曉彤笑說，雖然不曾看過邱總打球，但光是練習時就能感受到教練投籃的準度跟爆發力。

球隊主控「Coco」張歆可上季因傷出賽不多，今年帶著健康身體回歸，與彭曉彤雙控同時上場，兩人互補搭配，讓台元進攻端速度更顯流暢。

張歆可說，彭曉彤到了第三年，場上越來越成熟，有她再加上卓敬3人小組配合，讓球隊快攻更順，「她以前會想傳球，現在進攻更果斷，因為她有進攻能力，我們也會多做球給她。」

台元隊主控張歆可和彭曉彤「雙衛」默契無間。圖／中華籃球協會提供
台元隊主控張歆可和彭曉彤「雙衛」默契無間。圖／中華籃球協會提供

彭曉彤 WSBL 邱啟益

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