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NBA／公牛王朝也懂耍花招 前爵士球員爆他們曾用美人計

聯合新聞網 / 綜合報導
卡爾(右)。 路透
卡爾(右)。 路透

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）建立的公牛王朝實力堅強，兩度三連霸實力非同小可，但近期有曾經交手過的爵士球員跳出來爆料，原來公牛也玩過小把戲，試圖讓對手分心。

前爵士前鋒卡爾（Antoine Carr）近期向ESPN分享過去在總冠軍戰對上公牛時，見過令人印象深刻的花招。他回憶：「我當初很享受對戰公牛的其中一個原因，就是原來他們也會耍小手段。設想在一場冠軍客場戰前的晚上，你在飯店休息，結果一個《花花公子》的女模就出現在門口，手上拿著蛋糕。這種事發生在我身上不只一次。」

他接著說：「這些女模通常穿著風衣，當她們要把蛋糕拿給你的時候，風衣也就很『剛好』滑掉，然後跟你說：『歡迎來到芝加哥』。如果是年輕球員，滿腦子就只剩美女了。還好我不吃這套，但蛋糕還滿好吃的。」

雖然卡爾嘴上說說，但在1997-98年效力爵士時，再對決公牛的冠軍戰，他只獲得為數不多的上場時間，所以真要說公牛的花招沒奏效，那可能還有討論空間。

特立獨行的「小蟲」羅德曼（左二），被認為對次文化的影響更勝喬丹（左四）。美聯社
特立獨行的「小蟲」羅德曼（左二），被認為對次文化的影響更勝喬丹（左四）。美聯社

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