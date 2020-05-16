NBA／6歲兒生母月前癲癇離世 哈沃德呼籲把握當下

湖人中鋒哈沃德（Dwight Howard）今日爆出自己6歲兒子的生母於一個多月前在加州癲癇發作，不幸過世。

哈沃德目前與兒子及其他4名子女待在喬治亞州，健康狀況皆正常，但兒子大衛（David）的生母里奧斯（Melissa Rios）卻在美國時間3月27日傳出不幸的消息，在加州卡拉巴薩斯家中，因癲癇發作過世。

對此哈沃德艱苦表示：「我人生中常常遇到很多困難的事情。像這次孩子的母親在一個半月前離世，我真的不知道該怎麼跟孩子說，他才6歲。」

這個突如其來的噩耗，讓哈沃德接下來的時間決定留在喬治亞訓練，不只是為了工作，而是知道兒子這個時候需要自己。哈沃德沈重表示：「充滿甘苦，因為我很想打球，但我的兒子現在比誰都還來得需要我。」

兒子生母的過世，也讓哈沃德再度體會到世事無常，認為應該任何事情心存感激，即便是小事也一樣，也不忘強調要把握當下。