NBA／林書豪防疫付諸行動 亞特蘭大蓋洗手站並將再捐款

新冠肺炎肆虐北美，各界想盡辦法控制疫情。這段期間格外關注防疫的林書豪，就與慈善機構Love Beyond Wall合作募資，在亞特蘭大地區裝設洗手站，讓民眾隨時都能清潔雙手。同時也邀大家捐款，只要捐款達2萬美元，他也相對捐款2萬美金共襄盛舉。

林書豪昨日發文感謝Love Beyond Wall推出安裝洗手站的計畫，站點將遍及整個亞特蘭大，該計畫宗旨不只是讓民眾能更方便做好衛生防護，也讓平常沒太多機會進行清潔的街友，能夠有更大的機會遠離新冠病毒。

林書豪宣傳計畫同時，不忘呼籲粉絲、球迷身體力行參與其中，只要小額的捐款便是立大功，也表示自己同樣會出資贊助。不少網友在留言區大讚這項方案，也稱讚林書豪的善心。不過所謂樹大招風，也有不少酸民忽略林書豪熱心，狠酸他轉投CBA的決定。