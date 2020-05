NBA／籃網丁威迪要讓球迷捐款選下家 僅4人投錢

籃網後衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)防疫期間點子特別多,先是在停賽初期想出復賽賽制,今天又提出讓球迷決定自己下家球隊。

丁威迪表示球鞋、廣告商常常會影響球員決定最後跟哪支球隊簽約,雖然這很正常,但他認為自己最大的贊助者永遠是支持自己的球迷,因此打算讓球迷替自己選擇東家。

不過丁威迪讓球迷參與的計畫有前提,那便是球迷要花錢在眾籌網站GoFundMe贊助他,且累積達價值約2400萬美元的比特幣才會執行計畫,去球迷選定的球隊。他還聲明希望球隊老闆跟員工不要參與此計畫,以維持全由非聯盟相關人員決定的標準。

雖然丁威迪的計畫看似在為自己圖利,但他也澄清,若金額沒達標不會把錢全部拿走,而是將其捐給慈善機構,如此一來便達成球迷參與,同時也做慈善兩全其美的結果。目前該集資項目只累積20美元,僅4人捐款。

