NBA／籃網丁威迪要讓球迷捐款選下家 僅4人投錢

火箭總管莫雷（Daryl Morey）繼反送中事件後，又因按讚一則勇士教頭柯爾（Steve Kerr）打不了現今NBA的推文引起熱議。 近期推特上有人推文表示：「柯爾在現在的NBA根本沒有立足之

2020-05-16 16:06