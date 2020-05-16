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NBA／籃網丁威迪要讓球迷捐款選下家 僅4人投錢
籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）防疫期間點子特別多，先是在停賽初期想出復賽賽制，今天又提出讓球迷決定自己下家球隊。
丁威迪表示球鞋、廣告商常常會影響球員決定最後跟哪支球隊簽約，雖然這很正常，但他認為自己最大的贊助者永遠是支持自己的球迷，因此打算讓球迷替自己選擇東家。
不過丁威迪讓球迷參與的計畫有前提，那便是球迷要花錢在眾籌網站GoFundMe贊助他，且累積達價值約2400萬美元的比特幣才會執行計畫，去球迷選定的球隊。他還聲明希望球隊老闆跟員工不要參與此計畫，以維持全由非聯盟相關人員決定的標準。
雖然丁威迪的計畫看似在為自己圖利，但他也澄清，若金額沒達標不會把錢全部拿走，而是將其捐給慈善機構，如此一來便達成球迷參與，同時也做慈善兩全其美的結果。目前該集資項目只累積20美元，僅4人捐款。
Spencer Dinwiddie is trying to crowdfund his next contract and let fans vote on his next team.— Samuel H. Quinn (@SamQuinnCBS) May 16, 2020
No, I'm not making that up.
But don't worry, Nets fans. I detailed the many, many reasons that is illegal below. https://t.co/xZKSAcY5Tw
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