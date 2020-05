NBA／柯爾難以立足現代？火箭總管按讚推文又惹議

火箭總管莫雷(Daryl Morey)繼反送中事件後,又因按讚一則勇士教頭柯爾(Steve Kerr)打不了現今NBA的推文引起熱議。

近期推特上有人推文表示:「柯爾在現在的NBA根本沒有立足之地。老實說,大三分時代搞死了很多只會投三分的人,而且如果陣中的三位頭牌球星都能投三分,誰還需要你。答案就是,沒有人要你。」

崇尚魔球理論的莫雷剛好按讚了這則推文。儘管莫雷無心,但外界可能有意,使他再度成為網路焦點。至於網友會有如此強烈的反應也是情有可原,畢竟柯爾不只在公牛時期擁有一身射手本領,生涯場均三分命中率更是嚇人的45.4%,甚至有過單季52.4%的命中率,可見實力非同小可。

Zero chance Steve Kerr could play in today's NBA. Ironically, The 3-point age, has killed the 3-point "specialist". If your Top 3 Stars can shoot the 3. Why do you need a "specialist"?



You don't.