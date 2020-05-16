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NBA／柯爾難以立足現代？火箭總管按讚推文又惹議
火箭總管莫雷（Daryl Morey）繼反送中事件後，又因按讚一則勇士教頭柯爾（Steve Kerr）打不了現今NBA的推文引起熱議。
近期推特上有人推文表示：「柯爾在現在的NBA根本沒有立足之地。老實說，大三分時代搞死了很多只會投三分的人，而且如果陣中的三位頭牌球星都能投三分，誰還需要你。答案就是，沒有人要你。」
崇尚魔球理論的莫雷剛好按讚了這則推文。儘管莫雷無心，但外界可能有意，使他再度成為網路焦點。至於網友會有如此強烈的反應也是情有可原，畢竟柯爾不只在公牛時期擁有一身射手本領，生涯場均三分命中率更是嚇人的45.4%，甚至有過單季52.4%的命中率，可見實力非同小可。
Zero chance Steve Kerr could play in today's NBA. Ironically, The 3-point age, has killed the 3-point "specialist". If your Top 3 Stars can shoot the 3. Why do you need a "specialist"?— Chris Martin Palmer (@ChrisPalmerNBA) May 15, 2020
You don't.
Rockets GM Daryl Morey reacted to a tweet that said there is "zero chance" Steve Kerr could play in today's NBA 🤔 https://t.co/hB4xJctT4N pic.twitter.com/CNtkV0E8hm— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 15, 2020
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