NBA／何謂安全環境下復賽？ 保羅：我沒答案

NBA主席席佛（Adam Silver）日前與董事會開會，表示對賽事重啟已凝聚正面共識，球星工會主席保羅（Chris Paul）也指出多數球員非常懷念比賽，但何謂在安全的環境下復賽，他也沒有答案。

日前美媒報導，聯盟眾多「大咖」球星受工會主席保羅邀請參加視訊會議，保羅16日接受ESPN節目「The Jump」坦言，球員都有復賽共識，「我們有很多尖銳的對話，也做了很多艱難的決定。」

保羅表示，他深信在球團的支持下，能夠朝著目標前進，「老兄，我們太想打球了。當然希望越安全越好，但更重要的是，我們很懷念比賽。」

各隊上周起陸續開放訓練設施，未來將逐步解除團體訓練禁令，聯盟主席席佛預計未來2到4周內作出復賽決策，同時日前席佛與保羅的會議中，也提到復賽可能面對的情況。

如何讓比賽維持安全環境，保羅說：「我沒有答案，我不是所有問題都有解答。但我知道所有人都為此緊密合作，試著釐清。」

至於會不會擔心季後賽的賽制不公，保羅則認為需要綜合評估，「現在何謂正常？這是我們現在試著去了解的，直到我們想出一套辦法，現在能做的就是靜觀其變。」