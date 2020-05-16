NBA／復賽背靠背雷納德還玩輪休？美媒：他會調整

快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）去年轉戰洛杉磯，輪休頻率常常引起爭議，現聯盟因疫情停擺，若復賽背靠背的賽事肯定少不了，雷納德是否在上演技術性輪休成焦點。

雷納德長時間受左膝髕骨肌腱炎困擾，因此本季降臨洛城沒有打好打滿，64場上了51場，去年在暴龍也因類似狀況休了22場比賽。為維持雷納德的續戰力，快艇也稍微限制他的上場時間在30分鐘左右。不過就在聯盟停賽前，快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就聲明不會再特別限制雷納德能不能上場。

對此《The Athletic》快艇記者布哈（Jovan Buha）近期撰文表示，他認為若必要，雷納德可能會在之後賽程緊湊的季後賽背靠背戰上場，並指出若不會危及生涯，冒些微受傷的風險為球隊拚戰其實是合理的。

好在這波疫情稍為讓雷納德有更大的喘息空間，就算可能無法完全康復，但至今2個月的休養也足夠雷納德回復到更舒服的打球狀態，來應付日後較硬的賽程。