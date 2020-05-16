NBA／復賽背靠背雷納德還玩輪休？美媒：他會調整
快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）去年轉戰洛杉磯，輪休頻率常常引起爭議，現聯盟因疫情停擺，若復賽背靠背的賽事肯定少不了，雷納德是否在上演技術性輪休成焦點。
雷納德長時間受左膝髕骨肌腱炎困擾，因此本季降臨洛城沒有打好打滿，64場上了51場，去年在暴龍也因類似狀況休了22場比賽。為維持雷納德的續戰力，快艇也稍微限制他的上場時間在30分鐘左右。不過就在聯盟停賽前，快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就聲明不會再特別限制雷納德能不能上場。
對此《The Athletic》快艇記者布哈（Jovan Buha）近期撰文表示，他認為若必要，雷納德可能會在之後賽程緊湊的季後賽背靠背戰上場，並指出若不會危及生涯，冒些微受傷的風險為球隊拚戰其實是合理的。
好在這波疫情稍為讓雷納德有更大的喘息空間，就算可能無法完全康復，但至今2個月的休養也足夠雷納德回復到更舒服的打球狀態，來應付日後較硬的賽程。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言