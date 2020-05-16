NBA／泰托姆充滿上進心 西區高層：未來十年明星賽常客

年僅22歲的塞爾蒂克隊小將泰托姆（Jayson Tatum），在2017年以探花之姿加入NBA，今年首度入選全明星賽，一位不願具名的西區球隊管理高層表示，泰托姆在未來十年會是明星賽的常客，最讓他欣賞的就是泰托姆的上進心。

菜鳥年泰托姆就有不錯的表現，為「綠衫軍」」出賽80場，繳出13.9分、5籃板、1.6助攻的成績，本季雖碰上因疫情無限期停賽，但他在本季表現更上層樓，場均來到23.6分、7.1籃板、2.9助攻，也讓他首度入選全明星賽。

「我喜歡他，喜歡他的各方面。」一位不具名的西部球隊管理高層說道，「當時我們想選他，也對佛爾茲（Markelle Fultz）有意，但陣中已經有後衛了。泰托姆是今年的全明星，在未來的十年或是更久之後，我們才會看到他無緣全明星賽。」

該名管理高層還認為泰托姆擁有非常棒的上進心，這是很多年輕球員沒有展現出來的，「更棒的是他在明星賽後表現更出色，讓我感受到他有強烈的上進心。」在明星賽後泰托姆場均可得到29.9分，三分球命中率更高達4成68。

該名高層還認為，泰托姆需要變得更強壯，這會有助於他衝擊籃框，也有利他去搶籃板，「之前他專注於得分，這是年輕球員會做的事，現在他則在學習傳球，安吉（Danny Ainge）透過交易得到選秀籤並選中他，真的是明智之舉。」